Südlohn (ots) - Am Freitag, 22.07.22, wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Südring auf den Rauchmelderalarm in einer Dachgeschosswohnung des Hauses aufmerksam - kurz darauf waren von außen Flammen sichtbar. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen hielten sich zu Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung auf. Zur Höhe des Sachschadens und zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht ...

mehr