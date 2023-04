Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Milchautomat aufgebrochen

Aalen (ots)

Rosengarten: Trampolin angezündet

Ein Vandale beschädigte zwischen Freitag und Sonntag das Trampolin einer Grundschule in der Flurstraße, indem er dieses anzündete. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Fichtenberg: Milchautomat aufgebrochen

Am Donnerstagmorgen zwischen 07:15 Uhr und 07:30 Uhr öffnete ein Dieb gewaltsam einen aufgestellten Milchautomaten in der Michelbächlestraße und entwendete aus diesem Bargeld mit dreistelligem Wert. Ebenfalls verursachte er Sachschaden am Automat in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

