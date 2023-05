Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Polizei findet Betäubungsmittel, Waffen und Bargeld - eine Person in Untersuchungshaft ++

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck/Ritterhude. Am vergangenen Donnerstag führten Durchsuchungsmaßnahmen zum Auffinden von Betäubungsmitteln, Waffen und Bargeld. Ein Beschuldigter befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Am Donnerstagnachmittag durchsuchten diverse Kräfte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz zeitgleich mehrere Gebäude und Fahrzeuge in Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude. Hierbei kamen auch Rauschgiftspürhunde der Diensthundeführergruppe der Polizeidirektion Oldenburg zum Einsatz. Bei den Durchsuchungen konnten unter anderem insgesamt drei scharfe Schusswaffen mit teilweise vorhandener scharfer Munition, Bargeld im fünfstelligen Bereich und Betäubungsmittel sichergestellt werden. Entsprechende Vortests ergaben nicht geringen Mengen an Marihuana und Kokain sowie Heroin im zweistelligen Kilogrammbereich. Die Untersuchungen zu den Betäubungsmitteln dauern aktuell noch an und werden im Landeskriminalamt Niedersachsen durchgeführt.

Zwei Beschuldigte im Alter von 33 und 41 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Stade konnte gegen den 41-jährigen Beschuldigten einen Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht erwirken. Er befindet sich nun mehr in einer Justizvollzugsanstalt in Niedersachsen. Gegen insgesamt fünf Beschuldigte wird weiterhin wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ermittelt. Das Verfahren wird durch den Kriminal- und Ermittlungsdienst Osterholz geführt, zuständige Staatsanwaltschaft ist die Zentralstelle zur Bekämpfung der Clankriminalität in Stade.

