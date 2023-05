POL-VER: Nachtragsmeldung: ++ Brand in Achimer Innenstadt ++

Landkreis Verden (ots) - Achim. Am heutigen Morgen kam es zu einem Großbrand in der Achimer Innenstadt. Um 04:18 Uhr meldete ein Zeuge einen Mülltonnenbrand in der Obernstraße nahe einer Apotheke. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass das Feuer inzwischen auf den Dachstuhl der Apotheke übergegriffen hatte. In dem Gebäude befinden sich zudem Wohneinheiten. Durch die Einsatzkräfte wurde ...

mehr