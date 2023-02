Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Essen geriet in Brand

Altenburg (ots)

Altenburg: Feuerwehr und Polizei kamen am 22.02.2023 um 16:30 Uhr zum Einsatz in der Friedrich-Ebert-Straße. Dort hatte ein 70-jähriger Bewohner einer Wohnung offenbar sein Essen auf dem Herd vergessen, so dass es nach Auskunft der Feuerwehr in der Folge zu einer Fettexplosion gekommen war. Den Brand in der Küche wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Mieter wurde mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Durch die starke Verrußung ist die Wohnung vorerst nicht bewohnbar. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

