POL-STD: Bei Einbruch in Kutenholz zwei Jagdwaffen entwendet, Einbrecher klettert über Regenfallrohr, Einbrecher erbeuten Wasserzähler und Kupferkabel, Radfahrerin in Stade angefahren und geflüchtet

Stade (ots)

1. Bei Einbruch in Kutenholz zwei Jagdwaffen entwendet

In der Zeit zwischen Sonntag, den 19.02., 21:30 h und Montag, den 20.02., 07:00 h sind unbekannte Täter in Kutenholz in der Brester Straße an ein dortiges Einfamilienhaus gelangt und haben eine Nebeneingangstür aufgebrochen.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Innenräume konnten der oder die Täter dann zwei Jagdwaffen, eine Doppelflinte der Marke MIROKU, eine Repetierbüchse der Marke BLASER mit Zielfernrohr sowie ein Fernglas der Marke ZEISS und eine Sporttasche der Marke UNDER ARMOUR erbeuten.

Mit dem Diebesgut flüchteten der oder die Einbrecher dann unbemerkt.

Der angerichtete Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Einbrecher oder den Verbleib der Waffen bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Einbrecher klettert über Regenfallrohr auf Balkon und bricht Wohnung auf

In Buxtehude in der Andersenstraße ist am gestrigen Montag zwischen 18:45 h und 22:15 h ein bisher unbekannter Einbrecher über ein Regenfallrohr auf den Balkon eines dortigen Hauses geklettert und hat dann dort eine Balkontür geöffnet.

Nachdem der Einbrecher dann so in die Wohnung gelangen konnte, wurden sämtlich Räume und Schränke durchsucht.

Mit einer Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld als Beute konnte der Unbekannte anschließend unbemerkt die Flucht antreten.

Der Schaden wird hier auf ca. 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Einbrecher erbeuten Wasserzähler und Kupferkabel

In der Zeit zwischen Montag, 16:00 h und Dienstag, 05:30 h sind unbekannte Täter in Stade in der Straße "Auf der Koppel" gewaltsam auf ein Gelände eines Tiefbaufachhandels gelangt und haben dort die Scheibe einer Lagerhalle eingeworfen. So sich Zutritt verschafft wurde dann noch eine Blechwand einer weiteren Halle aufgedrückt und daraus dann diverse Kupferkabel und Wasserzähler entwendet, die die Täter vorher mit einem Gabelstapler aus den Regalen geholt hatten.

Mit der Beute konnten der oder die Einbrecher dann schließlich unerkannt entkommen.

Möglicherweise wurde zum Abtransport ein passendes Transportfahrzeug benutzt, mit dem der oder die Täter in der Nähe des Tatortes gewesen sein könnten.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

4. Radfahrerin in Stade angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen

Am Donnerstag, den 16.02. ist es gegen 15:10 h in Stade in der Hansestraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, für den die Polizei jetzt auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen ist.

Zu der Zeit fuhr ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem blauen Kombi aus der Altländer Straße kommend und wollte nach rechts in die Hansestraße abbiegen. Dabei übersah er dann die 30-jährige Radfahrerin, die an der dortigen Ampel auf Grünlicht gewartet hatte um die Hansestraße in Richtung Innenstadt zu überqueren. Sie war dann bei Grün losgegangen und von dem trotzdem abbiegenden Fahrzeug erfasst worden. Sie kam zu Sturz und wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Autofahrer kümmerte sich aber nicht weiter um die Unfallfolgen und setzte seine Fahrt zusammen mit einer Person auf dem Beifahrersitz einfach fort.

Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt den Verursacher und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige Angaben dazu machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

