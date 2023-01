Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Erneut in Fahrzeuge eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (17.01.2023) in Fahrzeuge eingebrochen, die in Tiefgaragen am Schillerplatz und an der Esslinger Straße geparkt waren. Bei einem VW am Schillerplatz warfen die Täter zwischen 15.40 und 16.45 Uhr die Beifahrerscheibe ein und stahlen einen Laptop aus dem Fahrzeug. Zwischen 18.10 Uhr und 22.50 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines BMWs ein, der in einem Parkhaus an der Esslinger Straße geparkt war. Hier stahlen die Täter unter anderem einen Laptop. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell