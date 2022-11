POL-PDKO: Pressebericht Polizei Bendorf, 28.11.2022

Polizeiinspektion Andernach (ots) - Am Samstag, den 26.11.2022 kam es zwischen 06:30 Uhr und 10:00 Uhr in der Nettestraße in Andernach-Miesenheim zu einer Verkehrsunfallflucht mit großem Sachschaden. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde hier auf Höhe des ehemaligen Autohauses Ibald am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung, Fahrtrichtung Ortsausgang, geparkt. ...

mehr