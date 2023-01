POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim, -Nord (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (14.01.2023) und Montag (16.01.2023) in eine Wohnung an der Asangstraße eingebrochen und haben versucht, an der Ludwig-Hofer-Straße und der Birkenwaldstraße in Wohngebäude einzubrechen. Die Täter hebelten am Montag, zwischen 14.20 Uhr und 19.30 Uhr, an der Asangstraße ein Schlafzimmerfenster auf und gelangten so in die Wohnung eines ...

mehr