Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim, -Nord (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (14.01.2023) und Montag (16.01.2023) in eine Wohnung an der Asangstraße eingebrochen und haben versucht, an der Ludwig-Hofer-Straße und der Birkenwaldstraße in Wohngebäude einzubrechen. Die Täter hebelten am Montag, zwischen 14.20 Uhr und 19.30 Uhr, an der Asangstraße ein Schlafzimmerfenster auf und gelangten so in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Ludwig-Hofer-Straße scheiterten die Täter in der Nacht zum Montag beim Versuch, zwischen 20.00 Uhr und 09.00 Uhr die Hauseingangstüre eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Auch an der Birkenwaldstraße versuchten Täter, zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Montag, 16.30 Uhr, die Eingangstüre eines Wohnhauses aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell