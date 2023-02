Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei sucht Zeugen für Unfall auf Toom-Baumarkt-Parkplatz in Stade, Unbekannter bricht Auto in Stade auf

Stade (ots)

1. Polizei Stade sucht Zeugen für Unfall auf Toom-Baumarkt-Parkplatz in Stade

Am Samstag, den 18.02. ist es zwischen 10:30 h und 13:45 h in Stade in der Straße "Am Steinkamp" am dem Parkplatz des dortigen Toom-Baumarktes zu einem Verkehrsunfall gekommen, für den die Polizei jetzt einen wichtigen Zeugen sucht. Eine 76-jährige Fahrerin eines Skoda Yeti hatte beim Einparken versehentlich einen dort abgestellten Ford Mondeo touchiert und beschädigt, war dann aber zunächst davongefahren ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Durch einen unbekannten Zeugen wurde ein entsprechender Hinweis mit dem Verursacherkennzeichen an dem beschädigten Fahrzeug hinterlassen, allerdings auch ohne seine Personalien anzugeben.

Die Ermittler der Stader Polizei suchen nun diesen wichtigen Zeugen und bitten ihn, sich unter der Rufnummer 04141-102215 auf der Stader Wache zu melden.

2. Unbekannter bricht Auto in Stade auf

Ein bisher unbekannter Täter hat in der Zeit von Donnerstag, 17:40 h bis Freitag, 00 h in Stade in der Schiffertorstraße bei einem dort geparktem grauen VW-Passat die Beifahrertürscheibe eingeschlagen und dann anschließend den Innenraum durchwühlt. Ob und was der Unbekannte dabei erbeuten konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

