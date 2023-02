Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz der Landespolizeiinspektion Gera aufgrund einer angemeldeten Veranstaltung in Ronneburg

Gera (ots)

Ronneburg: Am Mittwoch, den 22.Feburar 2023 führte die Landespolizeiinspektion Gera aufgrund einer angemeldeten Veranstaltung in der Bogenbinderhalle in Ronneburg einen Polizeieinsatz durch. Die LPI Gera wurde hierbei von weiteren Thüringer Polizeikräften unterstützt.

Das Motto der Veranstaltung lautet "Politischer Aschermittwoch - deutsch und frei -". Während einer Versammlung am Montag, den 20.02.2023 in Gera, wurde seitens des hier anwesenden Veranstalters für die Veranstaltung in Ronneburg geworben.

An der Veranstaltung in Ronneburg nahmen in der Spitze ca. 480 Personen teil.

Im Zuge des Einsatzes leiteten die Beamten ein Ermittlungensverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen einen Veranstaltungsteilnehmer ein. (KR)

