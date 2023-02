Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Gera (ots)

Bad Köstritz. Am 17.02.2023 in der Zeit von 14:55 Uhr bis 15:30 Uhr stellte eine Frau (60) ihren Pkw Seat auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Bahnhofstraße ab. Während sie einkaufen war, beobachtete eine Zeugin eine Dame, die ihren Pkw in unmittelbarer Nähe mit ihrem Einkauf einräumte. Dabei stieß ihr Einkaufswagen gegen den Seat und beschädigte diesen erheblich. Danach räumte die Frau den Wagen weiter aus und entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne ihre Personalien bekannt zu geben. Die Frau und ihr Fahrzeug wurden die folgt beschrieben:

ca. 40 - 45 Jahre alt kräftige Figur dunkle mittellange Haare silberner Pkw Kombi (groß, hohes Fahrwerk, sehr schmutzig)

Der Inspektionsdienst Gera (0365/ 829-0) ermittelt und sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell