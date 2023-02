LPI-G: Diebstahl von Kennzeichentafeln

Altenburg (ots) - Nobitz: Am 21.02.2023 im Zeitraum von 14:30 bis 21:00 Uhr wurde in Schwanditz in der Schmöllnschen Straße die Einhaltung der Geschwindigkeit kontrolliert. 56 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs. Nun erwartet 45 Fahrer ein Verwarngeld und 11 weitere Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeld rechnen. Als Tagesschnellster wurde ein Pkw VW mit 91 km/h gemessen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

