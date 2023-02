Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen gesucht

Neuenhaus (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 22:55 Uhr in Neuenhaus "Am Kaiserplatz" zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter geriet mit einer Person in Streit. Daraufhin beleidigte der Täter die Person und beschädigte dessen Roller. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell