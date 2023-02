POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - In der Nacht zu Samstag kam es in Lingen zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf einen Campingplatz an der "Nordhorner Straße". An einem Gebäude beschädigten sie zunächst eine Fensterscheibe. Zu einem weiteren Gebäude verschafften sie sich gewaltsam Zutritt. Es wurden alkoholische Getränke entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer ...

