POL-EL: Engden - Stroh in Brand geraten

Nordhorn (ots) - Am Samstag kam es im Zeitraum zwischen 19:10 Uhr und 19:40 Uhr in Nordhorn zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen auf einem Parkplatz am "Stadtring" geparkten schwarzen Audi TT. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Pressestelle Telefon: 0591 / 87-104 ...

