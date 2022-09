Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 16.09.2022

PI Leer/Emden (ots)

Jemgum/Hatzum - Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

In den Abendstunden des 15.09.2022 kam es gegen 21:00 - 21:30 Uhr in der Dorfstraße in Hatzum zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Dorfstraße von Jemgum kommend in Richtung Ditzum und kam mit seinem Fahrzeug in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort umfuhr er ein Straßenschild und kam in einer Hecke bzw. Zaun zum Stehen. Anschließend entfernte sich die Person mit seinem Fahrzeug in Richtung Ditzum. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug im Frontbereich erheblich beschädigt wurde. Die Polizei in Jemgum bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter 04958-910420.

