POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.09.2022

Weener- Ladendiebstahl endet in JVA

Ein 24-jähriger wurde am 15.09.2022 bei einem Ladendiebstahl, bei welchem er gegen 19:45 Uhr Alkohol und deftige Nahrungsmittel entwendet hatte, durch Mitarbeiter eines Discounters beobachtet. Die hinzugerufenen Kräfte der Polizei stellten bei einer Überprüfung des Mannes aus Emden fest, dass dieser noch zusätzlich zur Haft ausgeschrieben war. Daher wurde der Mann festgenommen und zur Verbüßung der vorgesehenen Strafe in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Leer - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz an einer Schule an der Gaswerkstraße kam es am 15.09.2022 in der Zeit von 09:30 Uhr -13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen derzeit nicht näher bekannten Verkehrsteilnehmer. Betroffen war ein schwarzer VW Polo, welcher einen Schaden in einem geschätzten vierstelligen Betrag an der linken Fahrzeugseite aufwies. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit verletzten Personen Am 15.09.2022 kam es 15:13 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Gronewoldstraße, Höhe Siedlungsstraße. Eine 21-jährige Frau aus Friesoythe befuhr die Siedlungsstraße und hatte die Absicht, mit ihrem Pkw nach links auf die Gronewoldstraße einzubiegen. Dabei übersah sie eine 35-jährige Frau aus Papenburg, die mit ihrem Pkw die bevorrechtigte Gronewoldstraße in Fahrtrichtung Burlage befuhr. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Bei dem Unfall wurde die 35-jährige, ihre mitfahrenden Kinder im Alter von 4 Jahren (Drillingsgeschwister) und auch die 21-jährige verletzt und mittel Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Daher erfolgte eine Bergung der Fahrzeuge durch zwei Abschleppunternehmer. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

Emden - Einbruch in Räumlichkeiten einer gemeinnützigen Organisation Am 15.09.2022 wurde der Polizei von einer Zeugin gegen 05:54 Uhr mitgeteilt, dass sich an einem Gebäude an der Ludwig-Uhland-Straße eine männliche Person befände und sich an einem Fenster zu schaffen mache. Nachdem der Tatverdächtige die Zeugin erblickte, trat er die Flucht an. Umgehend eingesetzte Kräfte der Polizei Emden leiteten eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch nicht zum Auffinden einer verdächtigen Person führte. Bei der folgenden Tatbestandsaufnahme wurde festgestellt, dass die Räumlichkeiten der betroffenen Organisation betreten und abgesucht wurden. Ob und welches Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch Bestand von Ermittlungen. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich an die Emder Polizei zu wenden.

