Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 01.06.2023: ++ Sexuelle Belästigung - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise ++ Diebstahl von Leergut - Täter gestellt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Diebstahl von Leergut - Täter gestellt ++

Achim. Am Mittwochabend kam es zu einem Diebstahl von Leergutkisten bei einem Getränkemarkt in der Theodor-Barth-Straße.

Gegen 21:20 Uhr gelangte ein 23-jähriger Täter über einen Zaun auf das Gelände eines Getränkemarktes. Hier entwendete er zunächst mehrere Leergutkisten und stellte diese außerhalb des Firmengeländes ab. Ein 36-jähriger Mitarbeiter beobachtete den Vorfall. Der Täter konnte im Weiteren gestellt werden.

++ Auffahrunfall mit leicht verletzter Person ++

Achim. Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Verdener Straße, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Ersten Informationen zufolge befuhr ein 30-jähriger Fahrer eines Lkw gegen 09:07 Uhr die Verdener Straße. Nahe der Straße Hünenburg musste der Fahrer verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte eine 74-jährige Fahrerin eines Maruti Suzuki zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Der 30-Jährige verletzte sich infolge des Auffahrunfalls leicht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 1.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Sexuelle Belästigung - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch kam es im Bereich des sogenannten Hochzeitswaldes zu zwei Fällen der sexuellen Belästigung.

Im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 14:20 Uhr sprach mutmaßlich derselbe Täter zwei Frauen in dem Waldgebiet an. In einem Fall kam es zudem zu einer exhibitionistischen Handlung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- etwa 1,75 m bis 1,80 m groß

- schwarze Haare

- schwarzer Bart

- bekleidet mit einer Jeans

- trug ein weißes Shirt mit einer blauen Trainingsjacke

Die Polizei Osterholz bittet nun um wichtige Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall oder den Täter beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04791/3070 zu melden. Sollten sich zudem ähnliche Vorfälle zugetragen haben, können diese ebenfalls jederzeit bei der Polizei Osterholz oder bei jeder anderen Polizeidienststelle angezeigt werden.

++ E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochnachmittag kam es um 16:57 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Zubringer zur Bremer Heerstraße. Hierbei verletzte sich eine Person leicht.

Ein 49-jähriger Fahrer eines Citroen befuhr den Zubringer zur Bremer Heerstraße und beabsichtigte nach ersten Informationen auf diese nach rechts einzubiegen. Im Kreuzungsbereich befand sich ein STOP-Schild (VZ206). Hierbei übersah der Fahrer einen von rechts kommenden 64-jährigen Fahrer eines E-Bike. Der Fahrer des E-Bike verletzte sich infolge des Zusammenstoßes leicht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

