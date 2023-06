POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Freinsheim (ots) - Am Freitag, den 2. Juni 2023, ereignete sich gegen 17:29 Uhr in der Hauptstraße 2 in Freinsheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein LKW einen Weinstand stark beschädigte und eine 47-jährige Frau leicht verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich im Zusammenhang mit dem laufenden Altstadtfest. Nach den vorliegenden Informationen befuhr ein LKW die ...

