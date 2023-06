Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - LKW kollidiert mit Weinstand - eine Person leicht verletzt

Freinsheim (ots)

Am Freitag, den 2. Juni 2023, ereignete sich gegen 17:29 Uhr in der Hauptstraße 2 in Freinsheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein LKW einen Weinstand stark beschädigte und eine 47-jährige Frau leicht verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich im Zusammenhang mit dem laufenden Altstadtfest. Nach den vorliegenden Informationen befuhr ein LKW die Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße, um eine Lieferung durchzuführen. Aufgrund entgegenkommender Fahrradfahrer sah sich der 57-jährige LKW-Fahrer aus Straßburg gezwungen, seinen LKW nach rechts zu lenken. Dieses Manöver führte zu einer Kollision mit einem Weinstand, der aufgrund des Altstadtfests dort aufgebaut war. Durch den Zusammenstoß wurde der Verkaufsstand stark beschädigt und es gingen zahlreiche Weinflaschen und Gläser zu Bruch. Zusätzlich fiel ein Kühlschrank um und traf eine 47-jährige Frau aus Freinsheim im Rücken, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte die Freinsheimerin ab. Aufgrund seines Fehlverhaltens, das zu der Kollision und den Verletzungen führte, wird sich der 57-jährige Straßburger nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell