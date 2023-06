POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Vereinsheim abgebrannt

Langwedel/Cluvenhagen. Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand eines alten Vereinsheimes an der Verdener Straße (L158) ausrücken. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das seit Jahren leerstehende Gebäude bereits in Vollbrand. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen ab, zu retten war das alte Gebäude allerdings nicht mehr. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten musste die L158 in Höhe des Brandortes gesperrt werden. Die Polizei Verden hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur unklaren Brandursache aufgenommen.

Unachtsam am Stauende

Achim. Auf der Obernstraße kam es am Montagvormittag gegen 10 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Als sich der dichte Verkehr auf der Landesstraße stadteinwärts staute, war ein 37-jähriger Fahrer eines Minis unachtsam und fuhr auf einen Ford auf, welcher durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf einen weiteren Ford davor aufgeschoben wurde. Bei dem Unfall wurde eine 60-Jährige Frau aus dem mittleren Pkw leicht verletzt, woraufhin die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Unfallverursacher einleitete. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

In Wohnhaus eingeschlichen

Grasberg. Am Montagmorgen gegen 4:20 Uhr schlich sich ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus Am Findorffhof ein. Der Dieb betrat das Haus durch eine offenstehende Tür und entwendete eine geringe Menge Bargeld. Dabei wurde er von dem Bewohner des Hauses überrascht. Der Täter flüchtete daraufhin samt Beute. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 45 Jahre alten und 180 cm großen, kräftig gebauten Mann mit Dreitagebart und kurzen, dunklen Haaren als Halbglatze sowie mit osteuropäischem Akzent. Bei der Tat trug er einen dunkelblauen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Entgegenkommenden übersehen

Lilienthal. Zwei Personen wurden am Montag gegen 15:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 11 leicht verletzt. Ein 23-jähriger Seat-Fahrer bog von der Kreisstraße nach links ab, dabei übersah er einen entgegenkommenden Ford, in dem ein 60-jähriger Mann am Steuer saß. Bei der folgenden Kollision erlitten beide Beteiligten leichte Verletzungen. Beide Pkw wurden zudem beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

