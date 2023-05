POL-GT: Kellereinbruch an der Königstraße

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Zeugen meldeten in der Nacht (23.05., 04.28 Uhr) eine unfallbeschädigte Schranke an der Sender Straße in Höhe der Eckardtsheimer Straße. Ein Autofahrer soll von der Unfallstelle geflüchtet sein. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Pkw samt Insassen in der Nähe angetroffen werden. Die Unfallflucht musste der Fahrer abbrechen, da zwei seiner Autoreifen die Luft verloren ...

