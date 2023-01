Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Bargeld nach Einbruch

Northeim (ots)

Northeim, Ottilienweg / ASB Tagespflege, Donnerstag, 26.01.2023, 17.00 - 19.30 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Einstieg über ein Fenster.

Am Donnerstag zwischen 17.00 bis 19.00 Uhr brachen bisher unbekannte Personen in das Gebäude der ASB-Tagespflege im Ottilienweg in Northeim ein.

Unter massiver Gewaltanwendung öffneten die Unbekannten ein rückwärtiges Fenster und gelangten so in das Gebäude. Dort nahmen sie Bargeld von 400 Euro an sich und verließen das Gebäude über das geöffnete Fenster.

Zudem entstand an dem Gebäude ein geschätzter Schaden von 1.000 Euro.

Hinweise auf die Täter/-innen liegen bisher nicht vor.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter 055541 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell