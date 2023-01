POL-NOM: Diebstahl von Bargeld aus Selbstbedienungsladen

Uslar (ots) - Uslar-Volpriehausen (ke) 26.01.2023, 08:15 Uhr Ein 71-jähriger PKW-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit seinem Fahrzeug die Delliehäuser Straße in Richtung Bollertstraße. Hierbei fährt er aus bisher ungeklärter Ursache auf den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden PKW eines 62-jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

