Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Verletzte nach Kellerbrand in Neuss

Neuss (ots)

Am Donnerstagmorgen (08.06.), gegen 05:00 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilien - Reihenhaus an der Straße "Am Weberfeld" in Neuss aus.

Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht und zwei leicht verletzte Bewohner aus dem Objekt gerettet werden. Sie wurden zur weiteren, medizinischen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt.

Das Kriminalkommissariat 11 der Kreispolzeibehörde Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor, ein technischer Defekt ist sehr wahrscheinlich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell