POL-NE: Bei Verkehrskontrolle aufgefallen - Ausweis und Führerschein offenbar gefälscht

Jüchen (ots) - Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind am Dienstagabend (06.06.), gegen 21:50 Uhr, mehrere Personen in einen Kindergarten an der Mühlenstraße eingedrungen. Bevor die ersten Streifenwagen eintrafen, hatten sich die Einbrecher bereits in unbekannte Richtung entfernt. Hinweise auf die Täter liegen der Polizei bislang nicht vor. Die Fahndung nach ihnen mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Ob ...

