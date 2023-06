Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Kindergarten - Ermittler suchen Zeugen

Jüchen (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind am Dienstagabend (06.06.), gegen 21:50 Uhr, mehrere Personen in einen Kindergarten an der Mühlenstraße eingedrungen. Bevor die ersten Streifenwagen eintrafen, hatten sich die Einbrecher bereits in unbekannte Richtung entfernt.

Hinweise auf die Täter liegen der Polizei bislang nicht vor. Die Fahndung nach ihnen mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Ob die Einbrecher Wertsachen erbeuteten, konnte bei der Tatortaufnahme am gestrigen Abend ebenfalls noch nicht geklärt werden.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat zu melden.

Die Polizei rät: Informieren Sie umgehend den Notruf (110), wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Versuchen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie das Kennzeichen von Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell