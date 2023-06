POL-NE: Glückliches Ende einer Öffentlichkeitsfahndung

Neuss (ots) - Ein 27 Jahre alter Mann aus Neuss soll am Samstagabend (03.06.), gegen kurz vor 23:00 Uhr, auf dem Kirmesplatz in Gnadental niedergeschlagen worden sein. Er musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Nach Zeugenangaben war der Geschädigte auf einem Fest mit einer Gruppe am Nebentisch in Streit geraten. Daraufhin wurde er niedergeschlagen und am Boden liegend von zwei Personen ...

mehr