POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 24 Jahre alten Mann aus Dormagen

Neuss (ots) - Ein 37 Jahre alter Fahrradfahrer aus Neuss wurde am Donnerstagmorgen (01.06.), gegen 06:20 Uhr, bei einem Zusammenstoß mit einem Mountainbikefahrer leicht verletzt. Er musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Neusser hatte mit seinem Mountainbike den Radweg entlang der Lanzerather Straße in Richtung Grefrath befahren. Nach seinen Angaben sei ihm etwa 100 Meter nach der ...

mehr