POL-UN: Kamen - Alkoholisierter Randalierer greift Rettungsdienst und Polizeikräfte an

Kamen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montag (24.04.) in Kamen sind zwei Personen verletzt worden. Gegen 17 Uhr befuhr ein 59-jähriger Kamener mit einem Taxi die Unnaer Straße in Richtung Kamen. Als er rechts an die Bushaltestelle "Hochstraße" heranfuhr und sein Fahrzeug wendete, um in Richtung Unna zu fahren, kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 42-jährigen Lüners, der auf der B 233 in Richtung Kamen unterwegs ...

mehr