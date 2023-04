POL-HSK: Unfallbeteiligter gesucht

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Donnerstag 20:30 Uhr und Freitag 11:30 Uhr haben Unbekannte versucht in ein Wohn- und Geschäftsgebäude im Steinweg einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch die Haustür aufzuhebeln. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Winterberg: Im Zeitraum zwischen Freitag 20 Uhr und Samstag 9 Uhr sind Unbekannte in ein leerstehendes Hotel in der Straße "Hoheleye" ...

