Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Einbruch ins Jugendhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 20.00 Uhr und Mittwoch 12.10 Uhr brachen noch unbekannte Täter in das Jugendhaus in der Berliner Straße in Maichingen ein und stahlen eine Vielzahl elektronischer Geräte. Um ins Innere zu gelangen, hebelten die Diebe ein Fenster auf und stiegen ein. Anschließend gingen sie mit brachialer Gewalt vor und brachen zwei weitere Türen auf. Unter anderem stahlen die Täter eine Spielekonsole, einen Beamer, zwei PC und Zubehör. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Bereits in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November hatten sich Unbekannte Zutritt in Jugendhaus verschafft und damals schon Computer, einen Monitor, eine Spielekonsole und Zubehör im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Mutmaßlich gibt es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell