POL-UN: Kamen - Zwei Verletzte nach Wendemanöver auf der B 233

Bergkamen (ots) - Nach einem Raub in einer Bank am Montagmorgen (24.04) in Bergkamen sucht die Polizei Zeugen. Um 11.07 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter die Filiale an der Sugambrerstraße und griff beim Einzahlen an einem Geldautomaten nach der mit Bargeld gefüllten Tasche eines 58-jährigen Dortmunders. Dieser konnte verhindern, dass sich der Täter das Bargeld schnappt. Allerdings entwendete er neben der ...

mehr