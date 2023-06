Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 27-Jähriger wird auf Kirmesplatz niedergeschlagen

Neuss (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann aus Neuss soll am Samstagabend (03.06.), gegen kurz vor 23:00 Uhr, auf dem Kirmesplatz in Gnadental niedergeschlagen worden sein. Er musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Nach Zeugenangaben war der Geschädigte auf einem Fest mit einer Gruppe am Nebentisch in Streit geraten. Daraufhin wurde er niedergeschlagen und am Boden liegend von zwei Personen getreten. Ein anderer Zeuge will gesehen haben, dass der Verletzte zunächst eine Person aus der Gruppe angegriffen hat, bevor diese auf ihn losgegangen sein.

Bei der Personengruppe soll es sich um zehn bis zwölf Männer im Alter von 15 bis 19 Jahren handeln. Sie sollen ein südländisches Erscheinungsbild haben und im Bereich Erftal wohnen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell