Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senioren werden Opfer von Betrügern - Schützen Sie sich! Informieren Sie sich über die Maschen der Täter!

Meerbusch; Jüchen (ots)

Ein 80 Jahre alter Mann aus Meerbusch und ein 74 Jahre alter Mann aus Jüchen wurden am Montag Opfer von Trickbetrügern.

Der Meerbuscher erhielt im Laufe des Nachmittags mehrfach Anrufe von unterschiedlichen Männern und Frauen, die sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte ausgaben. Im Display seines Telefons konnte der Senior sogar die Notrufnummer der Polizei "110" ablesen. Die Anrufer gaben an, dass es eine gefährliche Lage gebe und erkundigten sich nach den finanziellen Verhältnissen des Seniors. Da der Meerbuscher misstrauisch wurde und die Telefongespräche beendete, kam es nicht zu einem finanziellen Schaden.

So viel Glück hatte ein Jüchener nicht. Er hatte eine Nachricht seiner Tochter auf dem Mobiltelefon erhalten, in der sie ihn um Überweisung eines vierstelligen Betrags auf ein fremdes Konto bat. Der Senior überwies den gewünschten Betrag und erfuhr erst später in einem Telefonat mit seiner wirklichen Tochter, dass er auf einen Betrug hereingefallen war.

Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell