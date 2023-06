Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Dormagen und Neuss

Bild-Infos

Download

Neuss / Dormagen (ots)

Eine 84-jährige Dormagenerin staunte nicht schlecht, als sie am Dienstag (06.06.) gegen 11:30 Uhr in ihr Haus an der Jansenstraße in Dormagen-Delhoven zurück kehrte. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte zwischen 08:30 Uhr und 11:30 Uhr ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zum Haus verschafft. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Ebenso wird ermittelt, ob zwei männliche Personen südländischem Erscheinungsbildes, einer dieser, zirka 30-40 Jahre alt mit heller Bekleidung und "Schiebermütze", mit dem Einbruch in Verbindung stehen. Beide Personen wurden zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr in der Nähe der Örtlichkeit beobachtet.

Ebenso wurde ein Ehepaar, welche eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Euskirchener Straße in Neuss bewohnen, Opfer eines Einbruchs. Hier verschafften sich Unbekannte nach ersten Erkenntnissen am Dienstag (06.06.) zwischen 06:00 Uhr und 13:00 Uhr Zugang zur Wohnung und entwendeten Schmuck und Bargeld.

In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

Die Polizei rät: Sichern Sie nicht nur Ihre Fenster vom Keller bis zum Erdgeschoss, sondern auch alle anderen Fenster, die über Anbauten und Balkone erreichbar sind. Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell