Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Brand einer Lagerhalle

Horb/Landkreis Freudenstadt (ots)

Am Sonntag, gegen 15.20 Uhr, wurde zunächst eine brennende Hecke in der Industriestraße, in Horb gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf die angrenzende Lagerhalle eines Kfz-Betriebs übergegriffen. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, so dass ein kompletter Gebäudebrand verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 200.000 Euro. Eine Gefährdungslage für Unbeteiligte bestand nicht. Derzeit wird seitens der Polizei wegen einer fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Die vermutliche Brandursache könnte ein Gasbrenner gewesen sein. Ein noch Unbekannter hatte kurz vor Brandausbruch an der Hecke mit einem Gasbrenner Unkraut beseitigt.

Andreas Kuttruff, Führungs-und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell