Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: LKW prallt gegen Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei

Ruhner Berge/Stolpe (ots)

Auf der BAB 24 ist am Dienstagnachmittag ein LKW gegen einen Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei geprallt. Bei dem Vorfall, der sich Höhe Ruhner Berge in Fahrtrichtung Berlin ereignete, entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Nach eigenen Angaben ist der 51-jährige LKW-Fahrer von der einfallenden Sonne geblendet worden, in dessen Folge er den Schilderwagen übersah und es zum Zusammenprall zwischen den Fahrzeugen kam. Durch die Wucht des Aufpralls schob der LKW das Sicherungsfahrzeug anschließend ca. 100 Meter auf dem rechten Fahrbahnstreifen vor sich her, bevor das LKW-Gespann als auch der Sperranhänger der Autobahnmeisterei zum Stehen kamen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem musste die Fahrbahn auf Grund von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt werden. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

