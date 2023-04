POL-LWL: Korrektur zu: Motorrollerfahrer wegen mehrerer Verkehrsdelikte angezeigt

Boizenburg (ots) - Angesichts mehrerer Vorfälle in den vergangenen Wochen warnt die Polizei vor einem 59-jährigen Betrüger, der sich mit falschem Namen in Hotels, Pensionen und Ferienunterkünften einmietet. In einem Fall in Zarrentin gab sich der Mann beim Einchecken in einem Hotel als Mitarbeiter einer Heizungsfirma aus. Er legitimierte sich hierzu mit einer gefälschten Visitenkarte. Der 59-Jährige verließ später ...

mehr