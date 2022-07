Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein 39-Jähriger auf der B 32 zwischen Herbertingen und Mengen mit seinem VW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug schrammte zunächst über etwa 30 Meter an der dort befindlichen Leitplanke entlang, bevor es wieder auf die Fahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden Kastenwagen kollidierte. Der 39-Jährige wurde in Folge des Unfalls schwer verletzt, seine drei Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte die vier Personen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der 46-jährige Fahrer des Transporters und sein Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. An den beiden Unfallfahrzeugen, die beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 38.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle eingesetzt.

Veringenstadt

Pkw-Tür unachtsam geöffnet - Unfall

Beim Aussteigen und Öffnen seiner Autotür hat am Dienstag gegen 17.45 Uhr ein 85-Jähriger in der Straße "Im Städtle" eine nachfolgende Pedelec-Fahrerin übersehen. Die 57 Jahre alte Zweiradfahrerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte gegen die geöffnete Fahrertür. Bei dem Sturz zog sich die Radlerin leichte Verletzungen zu, weshalb sie durch einen Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag beziffert.

Pfullendorf

Radfahrer kollidieren

Ein Verkehrsunfall zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem Rennradfahrer hat sich am Dienstag gegen 19.15 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Otterswang und Pfullendorf ereignet. Die 71-Jährige geriet auf Höhe Litzelbach beim Linksabbiegen auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem Rennradfahrer. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, zog sich der 51-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden fiel indes gering aus.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 18 Uhr auf der L 212 zwischen Hippertsweiler und Wald ereignet hat. Die 24-jährige Fahrerin eines VW übersah auf der Landesstraße beim Linksabbiegen in Richtung Langgaß eine 62 Jahre alte Autofahrerin und kollidierte mit dieser im Einmündungsbereich. Während beide Unfallbeteiligten nach aktuellem Stand glücklicherweise unverletzt blieben, entstand an dem VW der 24-Jährigen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Sachschaden am VW der 62-Jährigen wird auf etwa 7.500 Euro beziffert.

Ostrach

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem BMW, der am Montag zwischen 9 Uhr und 15.30 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Kindergarten in der Altshauser Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher, mutmaßlich ein Lkw, Kleinlaster oder Kleintransporter, verließ die Örtlichkeit unerlaubt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell