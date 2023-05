Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen, Brand, Raub, Unfälle u.a.

Reutlingen (ots)

Körperliche Auseinandersetzung

Zwei Leichtverletzte sind das Ergebnis einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen gegen 3.20 Uhr in der Wilhelmstraße. Drei Bekannte im Alter von 24, 28 und 37 Jahren waren in der Wilhelmstraße im Bereich des Marktplatzes unterwegs, als sie plötzlich von einer Gruppe von ca. acht Personen angehalten wurden. Die 24 und 37 Jahre alten Geschädigten bekamen unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Die Personen aus der Gruppe hielten dabei ein Messer und einen Schlagstock in drohender Haltung in der Hand. Anschließend sprühten die Täter sogar mit einem Pfefferspray in Richtung der beiden Männer, verfehlten sie jedoch. Durch die Faustschläge wurden die zwei Männer leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu der Personengruppe aufgenommen.

Reutlingen (RT): Riskante Fahrweise durch Motorradfahrer (Zeugenaufruf)

Am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr ist es, beginnend in der Ringelbachstraße zu einem Verkehrsdelikt gekommen, bei dem ein Motorradfahrer einem, mit Sonder- und Wegerechten zu einem Einsatz befindlichen Rettungswagen hinterhergefahren ist. Die Fahrt ging über die Lindachstraße, Seestraße, Am Echazufer bis zum Südbahnhof, wo der Rettungswagen auf Grund des Verfolgers anhielt. Hierbei fuhr der Motorradfahrer ständig in sehr geringem Abstand hinter dem Rettungswagen her wobei er auch das Rotlicht mehrerer Ampeln missachtete. Als der Motorradfahrer den Rettungswagen schließlich passierte, versuchte er sein Kennzeichen abzudecken, was aber nicht gelang. Das Polizeirevier Reutlingen sucht nun Zeugen oder Geschädigte, denen der Motorradfahrer mit seiner riskanten und gefährlichen Fahrweise aufgefallen oder evtl. auch gefährdet wurden und bitten diese sich unter Tel: 07121/942-3333 zu melden.

Reutlingen (RT): Geschlagen und Geld erpresst

Am frühen Sonntagmorgen ist gegen 02.15 Uhr ein 20-Jähriger in der Benzstraße geschlagen und um sein Bargeld gebracht worden. Der 20-Jährige war als Fußgänger im Bereich des dortigen Kinderhaus unterwegs, als er von einer bislang unbekannten Person unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Zigaretten und Bargeld aufgefordert wurde. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen schlug er unvermittelt den Fußgänger, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Dieser händigte daraufhin einen kleineren Bargeldbetrag und Zigaretten aus. Der unbekannte Täter, der als 18-22 Jahre alt, ca. 180 cm groß mit schwarzen Haaren mit Dutt, sowie einem Kinnbart beschrieben wurde flüchtete auf seinem Fahrrad in Richtung Emil-Adolff-Straße. Er soll mit einer dunklen Hose und einer dunklen Trainingsjacke bekleidet gewesen sein. Eine Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen verlief negativ.

Reutlingen (RT): Vor Kontrolle geflüchtet

Am frühen Sonntagmorgen ist es zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Kleinkraftrad im Stadtgebiet Reutlingen gekommen. Gegen 03.00 Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung am Parkplatz der Pomologie mehrere Kleinkrafträder feststellen, die beim Erblicken des Streifenwagens in unterschiedliche Richtungen flüchtig gingen. Eine Honda Monkey konnte durch die Beamten verfolgt werden. Der 17-jährige Fahrer fuhr über die Alteburgstraße auf dem Gehweg stadteinwärts. Auf Anhaltesignale achtete der Fahrer nicht. An der Friedrich-Ebert-Straße wechselte der Fahrer vom Gehweg auf die Fahrbahn, wendete und fuhr auf der Gegenseite wieder stadtauswärts. In der Jahnstraße wurde die Verfolgung abgebrochen. Der Fahrer konnte wenig später an seiner Wohnadresse festgestellt werden. Bei näherer Begutachtung konnten technische Veränderungen an der Honda festgestellt werden. Der Fahrer sieht sich mehrerer Anzeigen entgegen.

Metzingen (RT): Brand mit hohem Sachschaden

Zu einem Brand mit Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro ist es am Samstagabend gegen 20 Uhr in der James-Watt-Straße gekommen. Bei einer Firma für Textilreinigung kam es vermutlich auf Grund eines technischen Defektes in einem Stromverteilerkasten zum Brandausbruch. Hierdurch geriet zunächst ein Wäschecontainer in Brand, der in der Folge auf einen Industrietrockner übergriff. In der ca. 2000 Quadratmeter großen Reinigungshalle war starke Rauchentwicklung festzustellen. Durch die verständigte Feuerwehr Metzingen, die mit 12 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der eigentliche Brandherd schnell gelöscht werden. Eine Gefahr für die im Untergeschoss gelagerten Chemikalien bestand zu keiner Zeit. Durch die Rauchentwicklung wurden sämtliche dort gelagerten Textilien in Mitleidenschaft gezogen, wodurch sich der hohe Sachschaden ergibt. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Auf Grund der Einsatzmaßnahmen musste die James-Watt-Straße im Bereich des Brandortes vorübergehend gesperrt werden

Esslingen (ES): Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 46-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag um 14.50 Uhr bei einem Unfall auf der Landesstraße 1150, vom Schurwald kommend in Richtung Esslingen, schwer verletzt worden. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer scharfen Linkskurve vor dem Ortseingang Oberesslingen die Kontrolle über seine KTM und stürzte. Nachdem er von seinem Gefährt abgeworfen wurde, rutschte dieses einige Meter weiter und prallte schlussendlich auf der Gegenfahrbahn gegen einen entgegenkommenden Pkw Peugeot. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Der 46-jährige KTM-Lenker zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Die KTM sowie der Peugeot mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Reinigung der Fahrbahn erfolgte durch den Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei Deizisau. Die L1150 war bis gegen 17.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Neidlingen (ES): Fahrzeugbrand auf der L1200 Neidlinger Steige

Am Samstagabend dürfte ein technischer Defekt die Ursache für den Brand eines Pkws in der Neidlinger Steige gewesen sein. Gegen 20.45 Uhr traten bei einer Mercedes-Benz A-Klasse während der Fahrt Richtung Wiesenteig Probleme an der Automatikschaltung auf. Nach dem Anhalten bemerkten die Insassen eine Rauchentwicklung im Bereich des Motorraumes und verständigten die Feuerwehr. Trotz des schnellen Eingreifens durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Neidlingen brannte des Fahrzeug vollständig aus. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren Tausend Euro. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Im Nachgang reinigten die Einsatzkräfte die Brandstelle. Durch den Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei Kirchheim wurde der schadhafte Bereich der Fahrbahnoberfläche provisorisch abgesperrt.

Filderstadt (ES): Alkoholisiert gegen Absperrung gefahren

Am Samstagabend ist es in Filderstadt-Sielmingen zu einem alkoholbedingten Verkehrsunfall gekommen. Um 23.00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Mini Cooper die Seestraße. Bei der Einmündung zur Wolfäckerstraße kam das Fahrzeug im dortigen Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte eine dort befindliche Fahrbahntrennung. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 27-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab eine erhebliche Atemalkoholkonzentration von über ein Promille. Der Fahrzeuglenker musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde der Führerschein eingezogen und das Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro.

Tübingen (TÜ): In Gewahrsam genommen und Widerstand geleistet

Am Samstagabend gegen 22.50 Uhr ist es am Tübinger Hauptbahnhof zu einer Festnahme gekommen, bei der ein 38-Jähriger Widerstand leistete. Bereits zum zweiten Mal fiel er am Samstagabend am Hauptbahnhof auf, indem er Passanten beleidigte und bedrohte. Da er dem zuvor ausgesprochenen Platzverweis nicht nachgekommen ist, wurde er in Gewahrsam genommen. Beim Verbringen zum Streifenwagen, dem anschließenden Transport und beim Verbringen in die Gewahrsamseinrichtung wurden die eingesetzten Beamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken beleidigt. Des Weiteren drohte er durchgehend Kopfstöße an und spuckte in Richtung eines eingesetzten Beamten, verfehlte diesen jedoch. Der alkoholisierte 38-Jährige verbrachte die Nacht in Gewahrsamseinrichtung und sieht sich nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Haigerloch (ZAK): Mit Roller gestürzt und schwer verletzt

Am Samstagmittag gegen 15.00 Uhr ist es auf der L360 zwischen Bad Imnau und Haigerloch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 64-jährige Frau war in einer Gruppe von vier Rollerfahrern unterwegs, als sie auf Grund mangelnder Fahrpraxis und eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn abgekommen ist und stürzte. Hierbei wurde sie schwer verletzt. Die Rollerfahrerin wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

