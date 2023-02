Moers (ots) - Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus an der Straße "Auf der Wehm" eingebrochen. Ob sie etwa stahlen, ist derzeit noch unklar. Um in das Haus zu kommen, zerstörten sie am Samstag zwischen 13.30 und 19.15 Uhr die Fensterscheibe eines Küchenfensters. Im Haus durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen. Die Polizei Moers bittet Zeugen, dass sie Hinweise unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 mitteilen. ...

