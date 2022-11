Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Scheibe an PKW eingeschlagen.

Idar-Oberstein. (ots)

Am Sonntag, den 13. November kam es gegen 0.15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einer schwarzen Mercedes Limousine in der Hauptstraße in Oberstein, im Bereich der dortigen Sparda Bank. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde hierbei die Seitenscheibe der Fahrertür, des am Straßenrand geparkten PKW eingeschlagen. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.:06781-5610 in Verbindung zu setzen.

