POL-DN: Schwerer Unfall auf der B56 in Jülich

Jülich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B56 am Sonntagabend wurden insgesamt elf Personen verletzt.

Ein 20 Jahre alter Mann befuhr gegen 19:50 Uhr die B56, aus Richtung Düren kommend, in Fahrtrichtung Jülich. Im Fahrzeug des Jülichers befanden sich außerdem eine 19-Jährige aus Niederzier, sowie zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahre, beide aus Jülich. Aus bisher unbekannten Gründen kam der 20-Jährige nach links von seinem Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommendes Fahrzeug, besetzt mit insgesamt neun Personen, versuchte zunächst nach links auszuweichen. Hierbei touchierte das Fahrzeug, an dessen Steuer ein 36 Jahre alter Mann aus Düren saß, den Pkw des 20-Jährigen. Durch diese Kollision kam der Pkw des 36-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hinter dem Pkw des Mannes aus Düren befuhr ein weiteres Fahrzeug die B56 in Richtung Düren. Der Pkw, in dem sich neben dem 32 Jahre alten Fahrzeugführer aus Niederzier noch sechs weitere Insassen (eine 30 Jahre alte Frau sowie fünf Kinder im Alter von 9, 9, 6, 3 und 1 Jahren, alle aus Niederzier) befanden, konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Pkw des 20-Jährigen und dem Fahrzeug des 32-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden alle Insassen im Fahrzeug des Unfallverursachers schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 32-jährige Fahrzeugführer sowie seine Beifahrenden wurden leicht verletzt und ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Im Pkw des 36-Jährigen aus Düren blieben alle Insassen unverletzt.

Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 52.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die B56 zwischen der Altenburger Kreuzung und der Selgersdorfer Kreuzung gesperrt.

