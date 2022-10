POL-DN: Alkoholisiert einen Unfall verursacht

Niederzier (ots) - Am Freitag 21.10.2022 ,gegen 23:40h, befuhren zwei 16jährige Kradfahrer mit ihren Zweirädern die B 56 aus Richtung Düren in Richtung Jülich. An der Krauthausener Kreuzung beabsichtigten beide nach links abzubiegen. Der vorausfahrende 16jährige Kradfahrer aus Niederzier übersah hierbei den entgegenkommenden Kleinwagen einer 23jährigem Dürenerin. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Während ...

mehr