Polizei Gütersloh

POL-GT: 30-jähriger Einbrecher am Tatort gestellt - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Sonntagnacht (09.07., 00.07 Uhr) haben Polizeikräfte einen Einbrecher auf frischer Tat an einem Discountmarkt an der Neuenkirchener Straße gestellt.

Zuvor löste der 30-jährige Gütersloher den Alarm des Marktes aus, als er sich gewaltsam Zutritt durch das Aufhebeln einer rückwärtigen Eingangstür verschaffte. Polizeibeamte stellten den Mann kurz darauf noch auf dem Gelände des Lebensmittelmarktes. Ersten Ermittlungen nach hatte der Tatverdächtige mehrere Packungen Zigaretten aus dem Kassenbereich gestohlen und an einen Mittäter übergeben, welcher außerhalb des Marktes wartete. Der bislang unbekannte Mittäter konnte noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte in unbekannte Richtung flüchten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Beamten nahmen den gestellten 30-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Bei dem Gütersloher wurden darüber hinaus Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Zwei Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Mann muss sich nun wegen des Einbruchs und des Besitzes von Drogen verantworten.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu der Tat machen oder hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf den flüchtigen Mittäter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

