Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: LKW mit Anhänger kommt von der Fahrbahn ab und stürzt um

Bad Hersfeld (ots)

Am Montag, dem 06.03.2023, gegen 23.40 h kam es auf der A7, zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld/West und Homberg/Efze, zu einem schweren LKW-Unfall.

Ein 31-jähriger Fahrer aus Lehrte befuhr mit seinem LKW mit Anhänger den rechten von drei Fahrstreifen. Als er mit seinem Gespann den Fahrstreifen nach links wechseln will, schaukelte sich der beladene Anhänger auf. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gespann, kam nach rechts von der Fahrbahn, geriet in die Leitplanken und rutschte in der Folge rund 5 m die Böschung hinab.

Das Zugfahrzeug mit Anhänger kippte auf die rechte Seite und blieb auf dem Seitenstreifen liegen.

Der Fahrer konnte das Führerhaus über die Dachluke verlassen und wurde leicht verletzt in das Klinikum Bad Hersfeld verbracht.

Erste Sicherungsmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr durchgeführt. U. a. hatte der LKW 3,5 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien geladen.

Zur Absicherung der Unfallstelle wurde die Autobahnmeisterei Hönebach hinzugezogen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 120.000 Euro.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten mussten die beiden rechten Fahrstreifen gesperrt werden.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Bornkessel, PHK

