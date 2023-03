Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Firmengelände - Diebstahl aus Geschäft - Zeugen gesucht - Einbruch in Friseursalon - Diebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl von Firmengelände

Bebra. In der Nacht zu Freitag (03.03.) verschafften sich Unbekannte unbefugten Zutritt zu einem Firmengelände im Wiesenweg. Anschließend stahlen die Langfinger mehrere Kupferrohre, Messingbauteile und Elektrokleingeräte im Gesamtwert von circa 7.500 Euro. Zudem entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Geschäft - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Aus einem Geschäft in der Gutenbergstraße stahlen mindestens zwei unbekannte Männer am Samstagnachmittag (04.03.), gegen 15.30 Uhr, zwei XBOX Serie S und eine Playstation PS5 im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro. Die beiden Täter flüchteten schließlich fußläufig in Richtung der Innenstadt. Sie können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 20 bis 25 Jahre alt - etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß - schlanke Statur - trug eine blaue Basecap, eine schwarze Kapuzenjacke mit einem weißen Emblem am Oberarm, eine graue Jogginghose und graue Turnschuhe - führte eine graue Umhängetasche mit sich

Täter 2:

- männlich - circa 20 bis 25 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - kräftige Statur - seitlich rasierte, aber sonst blonde, gelockte Haare - trug einen blauen Pullover mit der Aufschrift "Kappa", eine graue Jogginghose und graue Turnschuhe - führte eine graue Umhängetasche mit sich

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Friseursalon

Bad Hersfeld. Ein Friseursalon in der Straße "Badestube" wurde in der Nacht zu Sonntag (05.03.) Ziel unbekannter Täter. Zunächst zerstörten die Einbrecher eine Schaufensterscheibe des Ladens und gelangten so in den Geschäftsraum. Anschließend stahlen sie einen Laptop der Marke "Dell" sowie zwei Haarschneidemaschinen und eine noch unbekannte Menge Bargeld. Außerdem entstand Sachschaden von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Bebra. Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Lüdersdorfer Straße in Breitenbach stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (04.03.) einen Hebekran im Wert von etwa 180 Euro. Darüber hinaus hebelten die Täter an einer Holztür. Sie verursachten hierdurch circa 100 Euro Sachschaden. Wie genau die Täter in das Gebäude gelangten, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell